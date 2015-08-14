Представитель ЕС: Азербайджан провел большую работу для проведения прозрачных выборов

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "Центральная избирательная комиссия в Азербайджане провела большую работу для проведения прозрачных выборов. Европейский союз приветствует данные шаги".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель представительства ЕС в Азербайджане, посол Малена Мард во время выступления на совместном семинаре в Баку, организованном Центральной избирательной комиссией и Европейским союзом.

Она отметила, что очередные парламентские выборы, которые состоятся в ноябре этого годы, повысили интерес к Азербайджану: "Международные наблюдатели будут внимательно следить за этими выборами".

М. Мард подчеркнула, что ЦИК должен учесть рекомендации международных организаций по проведению выборов.