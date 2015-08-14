 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представитель ЕС: Азербайджан провел большую работу для проведения прозрачных выборов

    Малена Мард: Европейский союз приветствует данные шаги

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "Центральная избирательная комиссия в Азербайджане провела большую работу  для проведения прозрачных выборов. Европейский союз приветствует данные шаги".

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель представительства ЕС в Азербайджане, посол Малена Мард во время выступления на совместном семинаре в Баку, организованном Центральной избирательной комиссией и Европейским союзом.

    Она отметила, что очередные парламентские выборы, которые состоятся в ноябре этого годы, повысили интерес к Азербайджану: "Международные наблюдатели будут внимательно следить за этими выборами".

    М. Мард подчеркнула, что ЦИК должен учесть рекомендации международных организаций по проведению выборов.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi