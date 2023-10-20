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Представитель Эфиопии: Деколонизация символизирует крах западной колониальной политики

Представитель Эфиопии: Деколонизация символизирует крах западной колониальной политики Деколонизация символизирует борьбу с несправедливостью и крах западной колониальной политики
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 16:15
Представитель Эфиопии: Деколонизация символизирует крах западной колониальной политики

Деколонизация символизирует борьбу с несправедливостью и крах западной колониальной политики.

Как сообщает Report, об этом заявила глава неправительственной организации в Эфиопии Геброн Фекаду Гебре на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Европа должна признать ущерб, который причинила ее колониальная политика здравоохранению и медицинским работникам в захваченных ими странах. Считаю необходимым привлекать все больше местных кадров в работу в сфере здравоохранения. Франция создала много проблем для других народов. Несмотря на то, что Эфиопия не была французской колонией, ее политика оказала определенное негативное влияние и на нашу страну", - добавила Гебре.

Гебре отметила, что Франция, как и другие колонизаторы, всегда проявляла интерес к африканскому региону. Эфиопия же стремилась сохранить суверенитет перед лицом этих вызовов, сказала она.

Глава НПО подчеркнула, что в вопросе деколонизации необходимо в частности учитывать происходившие в прошлом исторические события: "Должны быть созданы условия для компромисса, учитывающего интересы всех сторон".

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Версия на английском языке Representative of Ethiopia: Decolonization makes end of Western colonization inevitable
Версия на азербайджанском языке Efiopiya təmsilçisi: "Dekolonizasiya Qərb kolonizasiyasının sonunu labüd edir"

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