Представитель Эфиопии: Деколонизация символизирует крах западной колониальной политики

Деколонизация символизирует борьбу с несправедливостью и крах западной колониальной политики

Деколонизация символизирует борьбу с несправедливостью и крах западной колониальной политики.

Как сообщает Report, об этом заявила глава неправительственной организации в Эфиопии Геброн Фекаду Гебре на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Европа должна признать ущерб, который причинила ее колониальная политика здравоохранению и медицинским работникам в захваченных ими странах. Считаю необходимым привлекать все больше местных кадров в работу в сфере здравоохранения. Франция создала много проблем для других народов. Несмотря на то, что Эфиопия не была французской колонией, ее политика оказала определенное негативное влияние и на нашу страну", - добавила Гебре.

Гебре отметила, что Франция, как и другие колонизаторы, всегда проявляла интерес к африканскому региону. Эфиопия же стремилась сохранить суверенитет перед лицом этих вызовов, сказала она.

Глава НПО подчеркнула, что в вопросе деколонизации необходимо в частности учитывать происходившие в прошлом исторические события: "Должны быть созданы условия для компромисса, учитывающего интересы всех сторон".