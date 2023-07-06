Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами

"В международных организациях и движениях необходимо установить отношения с такими влиятельными странами, как Азербайджан, и пользоваться их поддержкой".

"В международных организациях и движениях необходимо установить отношения с такими влиятельными странами, как Азербайджан, и заручиться их поддержкой".

Об этом Report заявила представитель Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель.

"Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами. Они заставляют нас думать, что мы не люди, а вещи. Старшее поколение также является жертвой этой политики, имеет подобное мышление и передает его идею следующему поколению. В результате молодое поколение также остается жертвой этой политики. Они вырастают с таким образом мышления, культурой и мировоззрением. Это создает условия для гегемонии Франции над нациями", — считает Дюамель.

По ее словам, в результате политики Франции коренные народы не считают себя собственниками своей земли: "Они принимают решения о нашей культуре, образовании, языке, экономике. Как коренной народ, мы должны действовать сообща, чтобы восстановить наши утраченные права".