Представитель движения экологов и демократов: Франция не считает нас за людей

Франция не считает нас за людей.

"Франция не считает нас за людей".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель на проходящем в Баку мероприятии на тему ”К полной ликвидации колониализма“.

"Они оценивают нас, исходя из другой парадигмы. Они хотят, чтобы мы приняли проводимую им политику как правильную, чтобы мы чувствовали себя неодушевленным предметом домашнего обихода”.

По ее словам, люди не могут освободиться из оков рабства: "Они применяют принудительный труд в стране. Франция не считает нас за людей. Масштаб безработицы у нас не принимается во внимание. Франция говорит нам, что вы свободны, но это не так. Франция - причина наших страданий. Мы пытаемся освободиться от этого”.