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Представитель Буркина-Фасо: Азербайджан внес большой вклад в ДН во время своего председательства 

Представитель Буркина-Фасо: Азербайджан внес большой вклад в ДН во время своего председательства  "Азербайджан внес большой вклад в Движение неприсоединения во время своего председательства".
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 18:20
Представитель Буркина-Фасо: Азербайджан внес большой вклад в ДН во время своего председательства 

"Азербайджан внес большой вклад в Движение неприсоединения во время своего председательства".

Об этом сообщил Report официальный представитель Буркина-Фасо Мишель Сомма.

Положительно оценив деятельность Азербайджана, Мишель Сомма отметил, что Азербайджан председательствовал в организации в очень трудный период: "За четыре года Азербайджан оперативно реагировал на политические процессы, происходящие в мире, на борьбу с пандемией COVID-19. Азербайджан постоянно работает над сохранением актуальности Движения неприсоединения. Я, как представитель Буркина-Фасо, благодарен за вклад и успешное руководство Азербайджана".

Отметим, что сегодня и завтра в Баку проходит заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке Burkina Faso rəsmisi: "Azərbaycan QH-yə sədrliyi dövründə bu təşkilata böyük töhfələr verdi"

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