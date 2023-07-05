Представитель Буркина-Фасо: Азербайджан внес большой вклад в ДН во время своего председательства

"Азербайджан внес большой вклад в Движение неприсоединения во время своего председательства".

"Азербайджан внес большой вклад в Движение неприсоединения во время своего председательства".

Об этом сообщил Report официальный представитель Буркина-Фасо Мишель Сомма.

Положительно оценив деятельность Азербайджана, Мишель Сомма отметил, что Азербайджан председательствовал в организации в очень трудный период: "За четыре года Азербайджан оперативно реагировал на политические процессы, происходящие в мире, на борьбу с пандемией COVID-19. Азербайджан постоянно работает над сохранением актуальности Движения неприсоединения. Я, как представитель Буркина-Фасо, благодарен за вклад и успешное руководство Азербайджана".

Отметим, что сегодня и завтра в Баку проходит заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения.