Представитель центра: Трагедия "Дети Крёз", совершенная Францией, до сих пор не получила правовую оценку

Трагедия "Дети Крёз" (affaire des Enfants de la Creuse), совершенная французскими властями, до сих пор не получила правовую оценку.

Трагедия "Дети Крёз" (affaire des Enfants de la Creuse), совершенная французскими властями, до сих пор не получила правовую оценку.

Как сообщает Report, об этом сказала советник исполнительного директора Бакинского международного центра мультикультурализма Айтен Гахраманова на международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету", проходящей в Баку.

Она напомнила, что в период с 1963 по 1982 год 2 150 детей были насильственно отобраны у родителей и депортированы на большие расстояния: "Французские власти стремились создать демографический баланс, изымая детей из семей, проживающих в густонаселенных районах, под предлогом борьбы с бедностью. Родителям обещали, что дети получат хорошее образование во Франции, и они смогут навещать их раз в год. Однако большинство из этих детей потеряли связи со своими близкими и больше не смогли вернуться на родные острова.

Айтен Гахраманова подчеркнула, что многие из этих детей, якобы усыновленные французскими семьями, фактически использовались как рабочая сила на фермах и в деревнях. Также имеются свидетельства о многочисленных случаях насилия над ними. Она отметила необходимость активного участия международных организаций в решении подобных проблем, особенно в защите прав человека и детей.