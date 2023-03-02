Представитель Бангладеша: Бакинский саммит позволит обсудить постковидное восстановление

Бакинский саммит в рамках Движения Неприсоединения позволит странам обсудить постковидное восстановление, о том как мир может выжить после ситуации с COVİD-19.

Бакинский саммит Контактной группы Движения неприсоединения позволит странам обсудить постковидное восстановление в мире.

Как передает Report, об этом журналистам заявила представительница правительства Бангладеш, участница саммита Джулия Моин.

"В рамках этого мероприятия мы можем выработать рекомендации, некий план работы в рамках того, как мир может преодолеть ситуацию с пандемией COVID-19", - сказала она.

Д.Моин также подчеркнула, что Азербайджан, будучи председателем в Движении неприсоединения, внес большой вклад в развитие этой платформы.

Напомним, сегодня в Баку начинает работу саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.