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Представитель Бангладеша: Бакинский саммит позволит обсудить постковидное восстановление

Представитель Бангладеша: Бакинский саммит позволит обсудить постковидное восстановление Бакинский саммит в рамках Движения Неприсоединения позволит странам обсудить постковидное восстановление, о том как мир может выжить после ситуации с COVİD-19.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 10:12
Представитель Бангладеша: Бакинский саммит позволит обсудить постковидное восстановление

Бакинский саммит Контактной группы Движения неприсоединения позволит странам обсудить постковидное восстановление в мире.

Как передает Report, об этом журналистам заявила представительница правительства Бангладеш, участница саммита Джулия Моин.

"В рамках этого мероприятия мы можем выработать рекомендации, некий план работы в рамках того, как мир может преодолеть ситуацию с пандемией COVID-19", - сказала она.

Д.Моин также подчеркнула, что Азербайджан, будучи председателем в Движении неприсоединения, внес большой вклад в развитие этой платформы.

Напомним, сегодня в Баку начинает работу саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeş nümayəndəsi: “Bakı sammiti COVID-dən sonrakı bərpa prosesini müzakirə etməyə imkan verəcək”
Версия на английском языке Bangladesh rep: Baku summit to allow discussing post-COVID recovery

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