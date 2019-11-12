​Представитель Азербайджана избран вице-президентом ЮНЕСКО

Руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов избран вице-президентом международной структуры.

Как передает французское бюро Report, это произошло на прошедшей в Париже 40-й генеральной конференции ЮНЕСКО с участием представителей 193 стран-членов и 10 ассоциативных членов.

Отметим, что на мероприятии, которое стартовало 12 ноября, представлены заместитель главы МИД Азербайджана Рамиз Гасанов, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Эльнур Султанов, руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, а также дипломаты постоянного представительства.

На заседании министров на тему инклюзивности и мобильности 13 ноября примут участие министры образования из более чем 100 стран.

19 ноября министры культуры из 107 стран проведут обсуждения на тему "Государственная политика и место культуры в устойчивом развитии".

В рамках генеральной конференции 18 ноября состоится 11-й молодежный форум ЮНЕСКО.

22 ноября в преддверии Всемирного дня борьбы против насилия над женщинами журналистам будет представлена "Книжка информации о насилии против женщин". Цель – просветительская работа на данную тему средств журналистов.

Сессия продлится до 27 ноября.