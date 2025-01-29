Представитель Азербайджана в ООН рассказал о преступлениях Армении

Азербайджан принял конкретные меры для расследования и привлечения к ответственности за массовые зверства и другие преступления, совершенные Арменией во время агрессии в начале 1990-х годов и последующей почти тридцатилетней оккупации территорий страны.

Азербайджан принял конкретные меры для расследования и привлечения к ответственности за массовые зверства и другие преступления, совершенные Арменией во время агрессии в начале 1990-х годов и последующей почти тридцатилетней оккупации территорий страны.

Как передает Report , об этом заявил заместитель постоянного представителя Азербайджана в ООН Тофик Мусаев в ходе сегодняшнего неформального интерактивного диалога Генеральной Ассамблеи ООН на тему: "Защита человеческого достоинства в условиях вооруженного конфликта: содействие соблюдению норм международного гуманитарного права".

В своем выступлении Тофик Мусаев отметил, что отрицание грубых нарушений закона, игнорирование этих преступлений, а также попытки дискредитации правосудия через дезинформационные и клеветнические кампании в СМИ, парламентах и международных организациях являются явным проявлением неуважения к международному праву и принципу верховенства закона.