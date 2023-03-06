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Представитель Азербайджана в НАТО: Армения пытается выиграть время

Представитель Азербайджана в НАТО: Армения пытается выиграть время ”Армения просто пытается выиграть время".
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 13:51
Представитель Азербайджана в НАТО: Армения пытается выиграть время

Армения просто пытается выиграть время, чтобы отомстить за проигрыш в войне.

Как сообщает Report, об этом в Твиттере написал представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде в связи со вчерашним боестолкновением при попытке предотвратить поставки Арменией оружия в Карабахский регион страны.

По его словам, доказательством этого является несоблюдение Арменией трехстороннего заявления, имитация мирных переговоров, а также поддержка Арменией незаконных военных формирований в Карабахе.

Отметим, что вчера Азербайджан, получив информацию о перевозке оружия, боеприпасов и живой силы из Армении в Карабах по дороге Халфали, нелегально созданной в обход Лачынской.

Незаконные действия были предотвращены силами Азербайджанской армии. В результате операции были уничтожены трое армянских военнослужащих, один из них ранен.

В ходе операции военнослужащие Азербайджанской армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Ашгин Джамиль оглу стали шехидами.

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Версия на английском языке Azerbaijan's envoy to NATO: Armenia aims at gaining time
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəsi: “Ermənistan sadəcə olaraq vaxt qazanmağa çalışır”

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