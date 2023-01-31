Представитель Азербайджана в НАТО: Армении не удастся обмануть мир в связи с ситуацией на Лачынской дороге

Армении не удастся обмануть мир в связи с ситуацией на Лачынской дороге.

Армении не удастся обмануть мир в связи с ситуацией на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде написал в Twitter.

Он подчеркнул, что у Армении нет никаких доказательств так называемой "блокады" Лачынской дороги.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 51-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.