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Представитель Азербайджана в НАТО: Армении не удастся обмануть мир в связи с ситуацией на Лачынской дороге

Представитель Азербайджана в НАТО: Армении не удастся обмануть мир в связи с ситуацией на Лачынской дороге Армении не удастся обмануть мир в связи с ситуацией на Лачынской дороге.
Внешняя политика
31 января 2023 г. 11:06
Представитель Азербайджана в НАТО: Армении не удастся обмануть мир в связи с ситуацией на Лачынской дороге

Армении не удастся обмануть мир в связи с ситуацией на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде написал в Twitter.

Он подчеркнул, что у Армении нет никаких доказательств так называемой "блокады" Лачынской дороги.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 51-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Armenia cannot deceive world about situation on Lachin road, says Head of Azerbaijan's mission to NATO
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəsi: “Ermənistan Laçın yolundakı durumla bağlı dünyanı aldada bilməz”

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