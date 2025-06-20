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Представитель Азербайджана в GRECO провел переговоры в Анкаре

Представитель Азербайджана в GRECO провел переговоры в Анкаре Представитель Азербайджана в GRECO провел переговоры в Анкаре
Внешняя политика
20 июня 2025 г. 15:40
Представитель Азербайджана в GRECO провел переговоры в Анкаре

Руководитель управления Генеральной прокуратуры по непроцессуальным производствам Эльнур Мусаев, возглавляющий азербайджанскую делегацию в Группе государств против коррупции (GRECO) Совета Европы, находится с визитом в Анкаре.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, делегация высокого уровня под руководством президента GRECO провела серию встреч с министром юстиции Йылмазом Тунчем, вице-спикером парламента Бекиром Боздагом, исполняющим обязанности председателя Совета судей и прокуроров Тураном Кулоглу и другими высокопоставленными должностными лицами Турции.

Выступая на встречах, глава управления Эльнур Мусаев подчеркнул важность реализации соответствующих рекомендаций, отметив, что авторитет судей и прокуроров в турецком обществе основан на древних традициях, а этические принципы формировались на протяжении веков, опираясь на накопленный опыт и ценности.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani rep to GRECO holds talks in Ankara
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluğun idarə rəisi GRECO nümayəndə heyətinin tərkibində görüşlər keçirib

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