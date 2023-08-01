Представитель Азербайджана в Европейском суде: "Беспомощность Армении уже перешла в правовую плоскость"

1 августа в письме на имя уполномоченного представителя Азербайджана при Европейском суде по правам человека запрашивалась информация об условиях содержания и состоянии здоровья Вагифа Хачатуряна на основании запроса правительства Армении.

1 августа в письме на имя уполномоченного представителя Азербайджана при Европейском суде по правам человека запрашивалась информация об условиях содержания и состоянии здоровья Вагифа Хачатуряна на основании запроса правительства Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

Он отметил, что Азербайджанская Республика представит запрашиваемую Европейским судом информацию, придерживаясь своих обязательств, вытекающих из Конвенции "О защите прав человека и основных свобод":

"В то же время, удивительно, что правительство Армении обратилось в Европейский суд с просьбой "получить" информацию, содержащуюся в открытых источниках и СМИ, и представило такое обращение как "временную меру гарантии". Похоже, беспомощность Армении уже перешла в правовую плоскость", - сказал Ч.Аскеров.