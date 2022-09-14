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Представитель АП Турции: Сегодняшняя победа в дипломатии обусловлена боевой победой в Карабахе

Представитель АП Турции: Сегодняшняя победа в дипломатии обусловлена боевой победой в Карабахе "Азербайджан за 44 дня положил конец 30-летней оккупации. Эта победа стала возможной благодаря единству президента Азербайджана Ильхама Алиева, Армии Азербайджана и народа".
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 11:53
Представитель АП Турции: Сегодняшняя победа в дипломатии обусловлена боевой победой в Карабахе

"Азербайджан за 44 дня положил конец 30-летней оккупации. Эта победа стала возможной благодаря единству президента Азербайджана Ильхама Алиева, Армии Азербайджана и народа".

Как сообщает Report, об этом глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал в видеообращении к церемонии презентации его книги "Турция как стабилизирующая сила в эпоху нестабильности", переведенной и изданной на азербайджанском языке при поддержке Центра анализа международных отношений.

По его словам, и впредь опирающиеся на право конструктивные шаги стран региона будут способствовать развитию региона:

"Сегодняшняя победа в дипломатии обусловлена боевой победой в Карабахе".

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Версия на английском языке Turkish official: 'Today's victory in diplomacy is due to our victory in battle in Karabakh'
Версия на азербайджанском языке Türkiyə PA nümayəndəsi: “Bu gün diplomatiyada qazanılan qələbə Qarabağda döyüşdə qazandığımız qələbəyə görədir”

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