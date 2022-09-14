Представитель АП Турции: Сегодняшняя победа в дипломатии обусловлена боевой победой в Карабахе

"Азербайджан за 44 дня положил конец 30-летней оккупации. Эта победа стала возможной благодаря единству президента Азербайджана Ильхама Алиева, Армии Азербайджана и народа".

"Азербайджан за 44 дня положил конец 30-летней оккупации. Эта победа стала возможной благодаря единству президента Азербайджана Ильхама Алиева, Армии Азербайджана и народа".

Как сообщает Report, об этом глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал в видеообращении к церемонии презентации его книги "Турция как стабилизирующая сила в эпоху нестабильности", переведенной и изданной на азербайджанском языке при поддержке Центра анализа международных отношений.

По его словам, и впредь опирающиеся на право конструктивные шаги стран региона будут способствовать развитию региона:

"Сегодняшняя победа в дипломатии обусловлена боевой победой в Карабахе".