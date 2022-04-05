Представитель АП: Совет Европы должен учитывать основные приоритеты Азербайджана

Ожидаем, что Совет Европы посодействует повышению доверия между Азербайджаном и Арменией, учитывая новые реалии в регионе после победы Азербайджана.

Ожидаем, что Совет Европы посодействует повышению доверия между Азербайджаном и Арменией, учитывая новые реалии в регионе после победы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил завсектором по международным организациям отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на презентации Плана действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы в Баку.

"Совет Европы может сыграть особую роль в повышении доверия между Азербайджаном и Арменией. Также СЕ должен учитывать основные приоритеты Азербайджана, например, разминирование, поскольку мины представляют большую угрозу для жизни людей и не позволяют им вернуться на свои земли. Тот факт, что на этих землях были найдены массовые захоронения также является полным нарушением прав человека. Также важны вопросы, связанные с пропавшими без вести", - заявил Габиб Микаиллы.