Представитель Алжира: После учиненного Францией геноцида алжирский народ осознал важность освобождения от колониализма

После учиненного Францией геноцида, жертвами которого стали около 40 тысяч человек, алжирский народ осознал, что необходимо освободиться от французского колониализма.

После учиненного Францией геноцида, жертвами которого стали около 40 тысяч человек, алжирский народ осознал, что необходимо освободиться от французского колониализма.

Как сообщает Report, об этом лидер французской ассоциации Les Oranges, алжирец Мхамед Каки заявил на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

Он отметил важность проведения данного мероприятия в условиях сохраняющихся негативных последствий колониализма в мире.

"Совершенно очевидно, что алжирцы внесли свой вклад в разгром фашизма. Когда мир праздновал победу над фашизмом, женщины и старики в Алжире вышли к мэрии с требованиями справедливости и равенства. Власти Франции в свою очередь отправили военных и устроили страшный геноцид над алжирцами. Были убиты 40 тыс. мирных жителей. После этого кровавого события алжирский народ осознал, что необходимо освободиться от французского колониализма", - сказал он.

Мхамед Каки отметил, что готовится поставить спектакль о предпринятой 17 октября 1961 года попытке алжирских рабочих освободиться от колониализма: "В этот период в Париже было убито более 300 алжирцев".