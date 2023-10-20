Представитель Алжира: Франция не может давать уроки международного права

Франция - последняя страна на планете, которая может давать уроки международного права и прав человека.

Франция - последняя страна на планете, которая может давать уроки международного права и прав человека.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра высшего образования и научных исследований Алжира Юсеф Хури (Youcef Houri) на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Он напомнил, что Франция в разные периоды совершала геноцид против алжирцев: "В 1852 году на юге Алжира в районе с населением 3500 человек были убиты 2500 человек. Франция в 1945 году лишила жизни 45 тысяч алжирцев, а 12 мая 1952 года 230 человек были убиты в Константине. В 1961 году в Париже было убито 300 алжирцев. Франция подвергла народ геноциду с использованием тяжелого оружия. А теперь она пытается давать уроки прав человека".

Напомним, что проходящая при организаторстве Бакинской инициативной группы (БИГ) международная конференция на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" 20 октября начала свою работу в Баку. В конференции принимают участие официальные лица, представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости Франции, а также Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".