Представитель Альянса цивилизаций: С учетом геополитической трансформации реформа ООН - важная задача

На сегодняшний день в связи с глобальной геополитической трансформацией очень важно реформировать систему ООН.

На сегодняшний день в связи с глобальной геополитической трансформацией очень важно реформировать систему ООН.

Как передает Report, об этом высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Нассир Абдулазиз Аль-Нассер заявил на панельной дискуссии в ходе XI Глобального Бакинского форума, организованного Международным центром Низами Гянджеви.

"ООН была создана после Второй мировой войны. Как мы понимаем, в настоящее время организация нуждается в реформе, потому что сейчас наш мир стал намного сложнее",- сказал Аль-Нассер.

По его мнению, наш мир сегодня находится в состоянии хаоса: "В мире царит полный беспорядок. Конфликты вспыхивают повсюду. Однако, я верю, что подобные глобальные вызовы приносят и возможности для изменений".

Аль-Нассер подчеркнул, что посредничество и диалог остаются ключевыми элементами в предотвращении конфликтов.

"История показывает, что с помощью посредничества можно достичь долгосрочных решений",- добавил он.