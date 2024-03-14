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Представитель Альянса цивилизаций: С учетом геополитической трансформации реформа ООН - важная задача

Представитель Альянса цивилизаций: С учетом геополитической трансформации реформа ООН - важная задача На сегодняшний день в связи с глобальной геополитической трансформацией очень важно реформировать систему ООН.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 14:11
Представитель Альянса цивилизаций: С учетом геополитической трансформации реформа ООН - важная задача

На сегодняшний день в связи с глобальной геополитической трансформацией очень важно реформировать систему ООН.

Как передает Report, об этом высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Нассир Абдулазиз Аль-Нассер заявил на панельной дискуссии в ходе XI Глобального Бакинского форума, организованного Международным центром Низами Гянджеви.

"ООН была создана после Второй мировой войны. Как мы понимаем, в настоящее время организация нуждается в реформе, потому что сейчас наш мир стал намного сложнее",- сказал Аль-Нассер.

По его мнению, наш мир сегодня находится в состоянии хаоса: "В мире царит полный беспорядок. Конфликты вспыхивают повсюду. Однако, я верю, что подобные глобальные вызовы приносят и возможности для изменений".

Аль-Нассер подчеркнул, что посредничество и диалог остаются ключевыми элементами в предотвращении конфликтов.

"История показывает, что с помощью посредничества можно достичь долгосрочных решений",- добавил он.

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Версия на английском языке Alliance of Civilizations rep says UN reform essential given geopolitical transformation
Версия на азербайджанском языке Ali nümayəndə: BMT sistemində islahatların aparılması çox vacibdir

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