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Представитель АКП: Мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами

Представитель АКП: Мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами «Мы из города Чорум выражаем нашу любовь и уважение нашим азербайджанским братьям, которых мы называем «Одна нация, два государства», за то, что они не оставили нас одних в этой сложной ситуации».
Внешняя политика
2 августа 2021 г. 23:49
Представитель АКП: Мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами

«Мы из города Чорум выражаем нашу любовь и уважение нашим азербайджанским братьям, которых мы называем «Одна нация, два государства», за то, что они не оставили нас одних в этой сложной ситуации».

Как сообщает командированный в регион корреспондент Report, эти слова сказал глава правящей партии в Чоруме Юсуф Ахлатчы в заявлении журналистам.

Как сказал наш глава государства «Мы братья». Когда говорят, что Азербайджан находится в сложной ситуации, когда наши братья попадают в беду, мы готовы. Сегодня мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами, когда мы здесь в сложной ситуации. Да не разрушит Бог нашего единства. Мы благодарим Азербайджан! »- сказал Ю.Ахлатчы.

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Версия на азербайджанском языке AKP-nin rəsmisi: “Azərbaycanlı qardaşlarımızın bizimlə bir yerdə olduğunu gördük”

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