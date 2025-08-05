Представитель Агентства: Реабилитация украинских детей в Азербайджане будет организована на высоком уровне

Процесс привлечения к реабилитационным услугам в Азербайджане детей, пострадавших от войны в Украине, продолжается высокими темпами.

Процесс привлечения к реабилитационным услугам в Азербайджане детей, пострадавших от войны в Украине, продолжается высокими темпами.

Как сообщает Report , об этом заявил советник главы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Бахадур Рзаев, встречая в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку очередную группу украинских детей.

"Дети в течение этого периода будут привлечены к реабилитационным услугам в Габалинском детском реабилитационном центре, где им будут предоставлены медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги.

Для эффективной организации их досуга и ознакомления с культурным наследием Азербайджана будут проведены экскурсии, они посетят достопримечательности, исторические памятники Габалы и окрестных районов. Реабилитация детей будет организована на высоком уровне нашим профессиональным медицинским персоналом и специалистами", - подчеркнул Б. Рзаев.

Напомним, что сегодня в Азербайджан из Украины в составе восьмой группы прибыли 30 детей для реабилитации. Программой, которая реализуется по инициативе Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, к настоящему времени были охвачены 222 украинских ребенка.