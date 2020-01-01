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Председательство в Совете Европейского союза перешло к Хорватии

​Председательство в Совете Европейского союза перешло к Хорватии

С 1 января 2020 года начался шестимесячный срок председательства в Совете Европейского союза Хорватии.

Как сообщает Report, Хорватия впервые в своей истории будет возглавлять Совет ЕС.

Приоритетами хорватского председательства станут: Европа, которая развивается; Европа, которая соединяет; Европа, которая защищает; Европа, которая влияет. Среди задач приоритетного значения - продолжение политики расширения ЕС.

Также отметим, что во время председательства Хорватии запланировано проведение в  июне 2020 года саммита инициативы Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе.

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