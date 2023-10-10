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Председательство в ОЭС перешло от Азербайджана к Ирану

Председательство в ОЭС перешло от Азербайджана к Ирану Председательство в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) перешло от Азербайджана к Ирану.
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 16:54
Председательство в ОЭС перешло от Азербайджана к Ирану

Председательство в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) перешло от Азербайджана к Ирану.

Как сообщает Report, решение принято по итогам 27-го заседания Совета министров организации, которое состоялось 10 октября в Шуше.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин, заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, руководители и представители внешнеполитических ведомств других государств-членов организации.

Кроме того, в качестве наблюдателя в мероприятии принял участие министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.

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