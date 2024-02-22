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Председательство в Азиатской парламентской ассамблее перешло от Турции к Азербайджану

Председательство в Азиатской парламентской ассамблее перешло от Турции к Азербайджану Милли меджлис Азербайджана будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) на протяжении двух лет.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 10:51
Председательство в Азиатской парламентской ассамблее перешло от Турции к Азербайджану

Милли Меджлис Азербайджана будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) на протяжении двух лет.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на 14-й пленарной сессии АПА в Баку.

Гафарова выразила благодарность всем парламентам стран АПА за поддержку кандидатуры Милли Меджлиса. По ее словам, Азербайджан рад принять председательство в организации от Турции.

"Гуманитарные кризисы, конфликты, бедность, негативные последствия изменения климата, рост дискриминации, расизма, ксенофобии и исламофобии в мире – все это также оказывают негативное влияние на азиатский регион. Стоящие перед нами проблемы могут быть решены лишь совместными усилиями. То же самое можно сказать об усилиях по достижению мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в нашем регионе", - сказала Гафарова.

Парламентарий также подчеркнула, что азиатский регион, богатый природными и человеческими ресурсами, достижениями в различных областях, обладает достаточным потенциалом, чтобы справиться с этими вызовами.

"Азия может многое предложить в плане сотрудничества, диалога и солидарности. Азиатская парламентская ассамблея представляет собой важную многостороннюю платформу для достижения поставленных целей", - сказала она.

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Версия на английском языке Azerbaijan takes over APA Presidency from Türkiye
Версия на азербайджанском языке Asiya Parlament Assambleyasına sədrlik Türkiyədən Azərbaycana keçib

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