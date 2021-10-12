Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения еще больше усилило деятельность организации

"Движение неприсоединения является второй по величине организацией после ООН. Более 55% населения мира являются гражданами стран-членов этого движения. После вступления в организацию Азербайджан активно участвует в ее работе. Председательство Азербайджана

"Движение неприсоединения является второй по величине организацией после ООН. Более 55% населения мира являются гражданами стран-членов этого движения. После вступления в организацию Азербайджан активно участвует в ее работе. Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения еще больше усилило деятельность организации”.

Об этом Report заявила депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым.

Депутат отметила, что президент Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на заседании высокого уровня Движения неприсоединения, затронул ряд важных моментов: "Президент Ильхам Алиев с еще одной авторитетной международной трибуны заявил, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. Членство и председательство в Движении неприсоединения обеспечили Азербайджану сильную международную поддержку в борьбе с армянской агрессией. Позиция нашей страны в связи с прошлым конфликтом подтверждена в документах организации".

По ее словам, в период Отечественной войны ощущалась сильная политическая солидарность и поддержка членов Движения неприсоединения: “Так, в ходе обсуждений в Совете Безопасности ООН в связи с армяно-азербайджанским конфликтом страны-члены Движения неприсоединения, а также Совета Безопасности с целью поддержки Азербайджана настаивали на включении в проект документа ссылки на резолюции Совета Безопасности №822, 853, 874, 884, принятые в 1993 году. В результате страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности, были вынуждены отозвать подготовленный ими проект заявления".

Ф.Йылдырым отметила, что Азербайджан успешно выполняет задачи, возложенные на него как на председателя Движения неприсоединения: “По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся саммит Движения неприсоединения, посвященный борьбе с пандемией COVID-19, была созвана специальная сессия ООН. В целом, в период председательства Азербайджана совместными усилиями повышается авторитет Движения неприсоединения, укрепляется его роль на международной арене. Особую значимость имеют узы дружбы, солидарность и взаимная поддержка.

Для оказания помощи странам-членам Движения неприсоединения, нуждающимся в наибольшей поддержке в борьбе с пандемией, Азербайджан дополнительно выделил Всемирной организации здравоохранения 5 миллионов долларов. Эти средства направлены странам Африки, Азии и Латинской Америки. Все это олицетворяет гуманизм нашей страны и лично президента Ильхама Алиева. Таким образом, в период своего председательства Азербайджан внес вклад в дальнейшее усиление движения на международной арене, были предприняты важные шаги в налаживании сотрудничества с другими организациями. Решение членов движения о продлении председательства Азербайджана еще на год является объективной и высокой оценкой председательства Азербайджана, основанной на справедливости и международном праве. Азербайджан, в свою очередь, высоко ценит это доверие и успешно продолжает свое председательство в организации”.