Стефанчук: Вашингтонская декларация — важный шаг на пути к миру на Южном Кавказе

Украина считает подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне важным шагом на пути к прочному миру на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук по итогам телефонного разговора со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

По его словам, в ходе телефонного разговора главы парламентов обменялись мнениями по ключевым международным событиям, среди которых трехсторонний саммит Азербайджана, Армении и США, который состоялся 8 августа в Вашингтоне.

"Совместная декларация между Азербайджаном, Арменией и Соединенными Штатами это важный шаг к установлению прочного мира на Южном Кавказе. Украина поддерживает инициативы, основанные на принципах Устава ООН, международного права, суверенитета и территориальной целостности государств", - пишет Стефанчук.

Политик подчеркнул намерения Украины развивать политический диалог и сотрудничество на межпарламентском уровне с Азербайджаном.

Стефанчук также сообщил, что пригласил азербайджанского коллегу посетить Украину, а также принять участие в 4-м парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме. "Я также ценю приглашение посетить Баку для укрепления межпарламентского диалога между нашими странами", - сказал он.