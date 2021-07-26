Председатели парламентов Турции и Пакистана прибыли с визитом в Азербайджан

26 июля делегации, возглавляемые председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Кайсером, прибыли с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, гостей встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместитель председателя Адиль Алиев и посол Турции в Азербайджане Джахид Багчы.