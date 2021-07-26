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Председатели парламентов Турции и Пакистана прибыли с визитом в Азербайджан

Председатели парламентов Турции и Пакистана прибыли с визитом в Азербайджан 26 июля делегации, возглавляемые председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Кайсером, прибыли с визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 20:42
Председатели парламентов Турции и Пакистана прибыли с визитом в Азербайджан

26 июля делегации, возглавляемые председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Кайсером, прибыли с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, гостей встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместитель председателя Адиль Алиев и посол Турции в Азербайджане Джахид Багчы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Pakistan parlamentlərinin sədrləri Azərbaycana gəlib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Speakers of Turkish and Pakistani parliaments leave for Azerbaijan

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