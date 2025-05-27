Председатель ZMD: Немусульмане также должны бороться с исламофобией

Председатель ZMD: Немусульмане также должны бороться с исламофобией

Немусульмане также должны бороться с исламофобией, основываясь на принципах гуманизма.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель совета Центра мусульман Германии (ZMD) Абдулсамад Аль-Язиди на панельной сессии в рамках проходящей в Баку международной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков, разрушение стигм".

По его словам, некоторые люди считают, что исламофобия является проблемой только для тех, кто живет в немусульманских странах, однако это очень широкое понятие. "Международные организации предпринимают определенные шаги, чтобы воспрепятствовать исламофобии, однако этого недостаточно", - добавил он.

Аль-Язиди также напомнил, что недавно в Германии мусульманину нанесли 50 ножевых ранений во время молитвы в мечети, а религиозные общины не отреагировали должным образом.

"Так быть не должно. Против этого должны выступать не только мусульмане, но и немусульмане", - подчеркнул он.