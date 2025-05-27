О нас

Председатель ZMD: Немусульмане также должны бороться с исламофобией

Председатель ZMD: Немусульмане также должны бороться с исламофобией Председатель ZMD: Немусульмане также должны бороться с исламофобией
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 11:36
Председатель ZMD: Немусульмане также должны бороться с исламофобией

Немусульмане также должны бороться с исламофобией, основываясь на принципах гуманизма.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель совета Центра мусульман Германии (ZMD) Абдулсамад Аль-Язиди на панельной сессии в рамках проходящей в Баку международной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков, разрушение стигм".

По его словам, некоторые люди считают, что исламофобия является проблемой только для тех, кто живет в немусульманских странах, однако это очень широкое понятие. "Международные организации предпринимают определенные шаги, чтобы воспрепятствовать исламофобии, однако этого недостаточно", - добавил он.

Аль-Язиди также напомнил, что недавно в Германии мусульманину нанесли 50 ножевых ранений во время молитвы в мечети, а религиозные общины не отреагировали должным образом.

"Так быть не должно. Против этого должны выступать не только мусульмане, но и немусульмане", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ZMD chief: Non-Muslims should also fight against Islamophobia
Версия на азербайджанском языке ZMD sədri: Qeyri-müsəlmanlar da islamofobiyaya qarşı mübarizə aparmalıdır

Самое читаемое

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi