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Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга посетил Аллею почетного захоронения

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга посетил Аллею почетного захоронения 31 октября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским посетила Аллею почетного захоронения.
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 11:58
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга посетил Аллею почетного захоронения

31 октября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, сначала прибыв в Аллею почетного захоронения, делегация с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок, цветы к его могиле.

Затем делегация, прибыв в Шехидляр хиябаны, возложила цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и суверенитет Азербайджана, посетила мемориал "Вечный огонь".

В заключение гости, полюбовавшиеся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, была предоставлена информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице работах по благоустройству и созиданию.

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