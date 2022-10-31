Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга посетил Аллею почетного захоронения

31 октября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским посетила Аллею почетного захоронения.

31 октября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, сначала прибыв в Аллею почетного захоронения, делегация с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок, цветы к его могиле.

Затем делегация, прибыв в Шехидляр хиябаны, возложила цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и суверенитет Азербайджана, посетила мемориал "Вечный огонь".

В заключение гости, полюбовавшиеся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, была предоставлена информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице работах по благоустройству и созиданию.