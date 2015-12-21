Спикер турецкого парламента: Я приехал на свою родину

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Я очень рад приезду в Азербайджан, потому что приехал на свою родину. Между двумя странами существует известное выражение "Два государства - одна нация".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам в Баку сказал председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Исмаил Кахраман, прибывший с визитом в Баку.

Председатель ВНСТ отметил, что этот визит окажет положительное влияние на отношения между двумя странами: "Я уверен в этом".