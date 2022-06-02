Шентоп: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном

“Мы всегда будем продолжать быть рядом с Азербайджаном Радость Азербайджана - наша радость, печаль - наша печаль”.

“Мы всегда будем рядом с Азербайджаном. Радость Азербайджана - наша радость, а печаль - наша печаль”.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время выступления на VII Международном конгрессе социальных наук в Университете АДА.

“Считаю, что в рамках этого мероприятия ученые обратят внимание на оккупацию, длившуюся почти 30 лет, погибших шехидов, душераздирающую Ходжалинскую резню. Азербайджанский народ только начал залечивать карабахскую рану. Нам нужны историки, литераторы, психологи, экономисты, которые расскажут об ущербе, нанесенном этой оккупацией”, - отметил он.