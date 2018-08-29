Председатель ВНСТ посетил секретариат ТюркПА

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Бинали Йылдырым и председатель Милли Меджлиса Октай Асадов посетили административное здание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Как сообщает Report, здесь председателя турецкого парламента проинформировали о деятельности секретариата и созданных в здании условиях.

Было отмечено о создании всех необходимых условий в новом административном здании секретариата ТюркПА, международные связи и деятельность которой с каждым годом расширяются.

Председатель Великого национального собрания Турции посадил дерево во дворе здания.

На прошедшей позже встрече обсудили вопросы сотрудничества в рамках Ассамблеи и коснулись дальнейшей деятельности структуры.