Председатель ВНСТ: Мировая общественность 30 лет в своих интересах закрывала глаза на армянскую оккупацию

Все знают, как Карабах был освобожден от армянской оккупации. Международная общественность 30 лет в своих интересах закрывала глаза на оккупацию Арменией территорий Азербайджана.

Все знают, как Карабах был освобожден от армянской оккупации. Международная общественность 30 лет в своих интересах закрывала глаза на оккупацию Арменией территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил на конференции ”Век тюркского мира: новая дорожная карта политических и экономических отношений“ в Анкаре.

Он отметил, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева и при поддержке Турции положил конец 30-летней армянской оккупации: "Азербайджан сделал свое дело. Карабах был освобожден. Иншаллах, в предстоящий период Карабах будет процветать”.