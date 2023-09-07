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Председатель ВНСТ: Мировая общественность 30 лет в своих интересах закрывала глаза на армянскую оккупацию

Председатель ВНСТ: Мировая общественность 30 лет в своих интересах закрывала глаза на армянскую оккупацию Все знают, как Карабах был освобожден от армянской оккупации. Международная общественность 30 лет в своих интересах закрывала глаза на оккупацию Арменией территорий Азербайджана.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 14:48
Председатель ВНСТ: Мировая общественность 30 лет в своих интересах закрывала глаза на армянскую оккупацию

Все знают, как Карабах был освобожден от армянской оккупации. Международная общественность 30 лет в своих интересах закрывала глаза на оккупацию Арменией территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил на конференции ”Век тюркского мира: новая дорожная карта политических и экономических отношений“ в Анкаре.

Он отметил, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева и при поддержке Турции положил конец 30-летней армянской оккупации: "Азербайджан сделал свое дело. Карабах был освобожден. Иншаллах, в предстоящий период Карабах будет процветать”.

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Версия на английском языке Turkish Grand National Assembly Chairman: For 30 years, world community turned blind eye to Armenian occupation
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: "Dünya ictimaiyyəti öz maraqları naminə 30 il Ermənistanın işğalına göz yumub"

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