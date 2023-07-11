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Председатель ВНС Турции Нуман Куртулмуш прибыл в Азербайджан

Председатель ВНС Турции Нуман Куртулмуш прибыл в Азербайджан Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш прибыл Азербайджан с парламентской делегацией.
Внешняя политика
11 июля 2023 г. 22:53
Председатель ВНС Турции Нуман Куртулмуш прибыл в Азербайджан

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш прибыл Азербайджан с парламентской делегацией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

В аэропорту председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша встречали первый заместитель Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.

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