Председатель ВНС Турции Нуман Куртулмуш прибыл в Азербайджан

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш прибыл Азербайджан с парламентской делегацией.

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш прибыл Азербайджан с парламентской делегацией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

В аэропорту председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша встречали первый заместитель Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.