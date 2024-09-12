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Председатель Верховного суда Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Председатель Верховного суда Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Верховного суда Турции Омером Керкезом посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 10:54
Председатель Верховного суда Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Верховного суда Турции Омером Керкезом посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, гости возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы были возложены цветы.

Делегация также посетила Аллею шехидов, где возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ali Məhkəməsi sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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