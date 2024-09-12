Председатель Верховного суда Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Верховного суда Турции Омером Керкезом посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Верховного суда Турции Омером Керкезом посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, гости возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы были возложены цветы.

Делегация также посетила Аллею шехидов, где возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".