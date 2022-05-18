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Мустафа Шентоп: Хары-бюльбюль уже расцветает под флагом Азербайджана

Мустафа Шентоп: Хары-бюльбюль уже расцветает под флагом Азербайджана Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп поделился публикацией из Физулинского района.
Внешняя политика
18 мая 2022 г. 17:51
Мустафа Шентоп: Хары-бюльбюль уже расцветает под флагом Азербайджана

«Находимся в старинном городе Шуша - культурной столице Азербайджана, которая обрела независимость спустя 28 лет армянской оккупации».

Как сообщает Report, об этом председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп написал на своей странице в Twitter.

«Хары-бюльбюль уже расцветает под флагом Азербайджана», - отметил спикер.

17:26

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп поделился публикацией из Физулинского района.

Как сообщает Report, политик поделился соответствующей публикацией в своем Twitter.

"Уполномоченные лица проинформировали нас о процессах в регионе", - написал Шентоп.

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Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: “Xarıbülbül artıq can Azərbaycanın bayrağı altında coşqu ilə açır” - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Speaker of Turkish Parliament makes post about Fuzuli

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