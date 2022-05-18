Мустафа Шентоп: Хары-бюльбюль уже расцветает под флагом Азербайджана

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп поделился публикацией из Физулинского района.

«Находимся в старинном городе Шуша - культурной столице Азербайджана, которая обрела независимость спустя 28 лет армянской оккупации».



Как сообщает Report, об этом председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп написал на своей странице в Twitter.



«Хары-бюльбюль уже расцветает под флагом Азербайджана», - отметил спикер.

17:26

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп поделился публикацией из Физулинского района.

Как сообщает Report, политик поделился соответствующей публикацией в своем Twitter.

"Уполномоченные лица проинформировали нас о процессах в регионе", - написал Шентоп.