Председатель Великого национального собрания Турции прибыл с визитом в Азербайджан

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Исмаил Кахраман прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, председателя ВНСТ встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров, посол Азербайджана в Турции Фаиг Багиров, посол Турции в Азербайджане Альпер Джошгун.

После церемонии встречи планируется посещение гостями могилы общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, а затем комплекса "Турецким шехидам" в Аллее шехидов.

Напомним, что в ходе визита И.Кахраман проведет ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы развития межпарламентских связей двух стран.