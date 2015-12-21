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    Председатель Великого национального собрания Турции прибыл с визитом в Азербайджан

    На встречах будут обсуждены перспективы развития межпарламентских связей двух стран

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Исмаил Кахраман прибыл с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, председателя ВНСТ встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров, посол Азербайджана в Турции Фаиг Багиров, посол Турции в Азербайджане Альпер Джошгун. 

    После церемонии встречи планируется посещение гостями могилы общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, а затем комплекса "Турецким шехидам" в Аллее шехидов. 

    Напомним, что в ходе визита И.Кахраман проведет ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы развития межпарламентских связей двух стран.

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