​Председатель УМК: У терроризма нет ни веры, ни религии

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "У терроризма нет ни веры, ни религии, терроризм использует религию в грязных целях".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он подчеркнул, что те, кто использует религию в своих целях, понесут наказание.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил, что и Азербайджану проходилось столкнуться с подобным: "Подобные события происходили и в Азербайджане - в Ходжалы, 20-го января, сейчас они происходят в Ливане и других странах. События в Париже продолжение этого террора".

Он подчеркнул, что свои соболезнования жертвам терактов в Париже сегодня в посольство в Баку пришли выразить представители всех религий: "Азербайджан может быть примером толерантности для всего мира", - отметил шейх-уль-ислам.