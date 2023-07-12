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Председатель УМК направил письмо протеста во Всемирный совет церквей

Председатель УМК направил письмо протеста во Всемирный совет церквей Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста во Всемирный совет церквей (ВСЦ) в связи с принятием в итоговом документе очередного заседания Центрального комитета Всемирного совета церквей пунк
Внешняя политика
12 июля 2023 г. 17:22
Председатель УМК направил письмо протеста во Всемирный совет церквей

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста во Всемирный совет церквей (ВСЦ) в связи с принятием в итоговом документе очередного заседания Центрального комитета Всемирного совета церквей пункта, носящего односторонний характер и служащего интересам армянской стороны.

Как сообщает Report, в письме говорится, что в отличие от своей позиции в 1993 году, которая способствовала мирному разрешению конфликта и не носила религиозного характера, в настоящее время ВСЦ занимает одностороннюю и предвзятую позицию, выступая с позиции пособников интересов армян. В то же время ВСЦ в последнее время наносит ущерб своей репутации, переводя политические процессы, происходящие в мире, в религиозную плоскость.

"В условиях, когда в современном мире участились акты вандализма, такие как насилие, призывы к ненависти, случаи религиозной и расовой дискриминации, осквернения религиозных атрибутов, организация, называющаяся Церковью, должна уделять больше внимания подобным опасным тенденциям, выступать не с односторонними политическими заявлениями, а с примирительными, мирными призывами, которые могут обеспечить мир и пропагандировать мирное сосуществование", - подчеркнул председатель УМК.

В то же время в своем письме шейх уль-ислам призвал Всемирный совет церквей защищать истину и выступать с объективными заявлениями, не занимать одностороннюю позицию в условиях хрупкого мира, стоять на страже справедливости и не поддерживать подстрекательскую деятельность армянской стороны.

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