Глава УМК: Армянские реваншисты злоупотребляют Всемирным советом церквей в своих коварных политических целях

Армянские реваншисты с трибун различных международных организаций проводят клеветнические кампании против нашей страны, даже злоупотребляют религиозной платформой – Всемирным советом церквей - в своих коварных политических целях

Армянские реваншисты с трибун различных международных организаций проводят клеветнические кампании в отношении Азербайджана, злоупотребляют религиозной платформой – Всемирным советом церквей - в своих коварных политических целях.

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил 10 июля на встрече с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

На встрече А. Пашазаде отметил, что этническое и религиозное разнообразие является национальным достоянием мультикультурного Азербайджана: "Наше государство без какой-либо дискриминации восстанавливает подвергшееся вандализму религиозно-духовное наследие на освобожденных от оккупации территориях. Но, к сожалению, необоснованные, несправедливые и предвзятые обвинения, выдвинутые армянами против Азербайджана, где веками все религиозные общины жили в мире и спокойствии, не утихают”.