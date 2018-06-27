Председательство в ОЧЭС перешло к Азербайджану

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Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) перешло к Азербайджану. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Армения передала Азербайджану председательство в ОЧЭС сегодня в рамках прошедшего в Ереване 38-ого заседания Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Церемония прошла в здании МИД Армении в Ереване.

Азербайджан на заседании представил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Азербайджан возглавит ОЧЭС с июля по декабрь 2018 года.

ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.