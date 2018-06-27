 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председательство в ОЧЭС перешло к Азербайджану

    Церемония передачи председательства прошла в здании МИД Армении в Ереване© Sputnik

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) перешло к Азербайджану. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Армения передала Азербайджану председательство в ОЧЭС сегодня в рамках прошедшего в Ереване 38-ого заседания Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

    Церемония прошла в здании МИД Армении в Ереване. 

    Азербайджан на заседании представил  заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

    Азербайджан возглавит ОЧЭС с июля по декабрь 2018 года.

    ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi