Председательство в ОБСЕ перешло к Словакии

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С 1 января председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло от Италии к Словакии.
Как сообщает Report, Словацкая Республика возглавит организацию на протяжении 2019 года.
Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ будут урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.
Смена председателя происходит ежегодно на основе ротации.
Ранее сообщалось, что председательство Словакии в ОБСЕ намерено активно участвовать в содействии нагорно-карабахскому урегулированию.
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