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    Председательство в ОБСЕ перешло к Словакии

    Председательство Словакии в ОБСЕ намерено активно участвовать в содействии нагорно-карабахскому урегулированию

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С 1 января председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло от Италии к Словакии. 

    Как сообщает Report, Словацкая Республика возглавит организацию на протяжении 2019 года.

    Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ будут урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации. 

    Смена председателя происходит ежегодно на основе ротации.

    Ранее сообщалось, что председательство Словакии в ОБСЕ намерено активно участвовать в содействии нагорно-карабахскому урегулированию

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