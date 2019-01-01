Председательство в ОБСЕ перешло к Словакии

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С 1 января председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло от Италии к Словакии.

Как сообщает Report, Словацкая Республика возглавит организацию на протяжении 2019 года.

Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ будут урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.

Смена председателя происходит ежегодно на основе ротации.

Ранее сообщалось, что председательство Словакии в ОБСЕ намерено активно участвовать в содействии нагорно-карабахскому урегулированию.