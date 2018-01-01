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    Председательство в ОБСЕ перешло к Италии

    Одним из основных приоритетов итальянского председательства станет решение существующих конфликтов в регионе

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С 1 января председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло от Австрии к Италии. Как сообщает Report, Италия возглавит организацию на протяжении 2018 года.

    Напомним, основными приоритетами председательства Италии в ОБСЕ будут решение существующих конфликтов в регионе, борьба с радикализацией, насильственным экстремизмом и терроризмом;  а также  восстановление доверия. 

    Смена председателя происходит ежегодно на основе ротации.

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