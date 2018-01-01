Председательство в ОБСЕ перешло к Италии

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С 1 января председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло от Австрии к Италии. Как сообщает Report, Италия возглавит организацию на протяжении 2018 года.

Напомним, основными приоритетами председательства Италии в ОБСЕ будут решение существующих конфликтов в регионе, борьба с радикализацией, насильственным экстремизмом и терроризмом; а также восстановление доверия.

Смена председателя происходит ежегодно на основе ротации.