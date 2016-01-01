Председательство в ОБСЕ перешло к Германии

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С 1 января председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло от Сербии к Германии. Как сообщает Report, Германия возглавит организацию на протяжении 2016 года.

Смена председателя происходит ежегодно на основе ротации.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер озвучил приоритеты председательства на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ 3 декабря в Белграде. Он отметил необходимость работать по трем основным направлениям: реагирование на кризисы, укрепление секретариата, полевых миссий и институтов, укрепление безопасности.