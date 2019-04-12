Председатель Совета Федерации: Россия благодарна президенту Азербайджана

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"Доверительные отношения между лидерами наших стран создали особую, благоприятную атмосферу для расширения российско-азербайджанского взаимодействия".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам в Баку председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Очень важно, что эти взаимовыгодные связи строятся на отношениях взаимного уважения, с учетом интересов каждой из сторон. Это пример для других государств, которые уже вышли на уровень стратегического партнерства", - заявила В.Матвиенко.

Председатель Совета Федерации выразила от имени всех россиян слова благодарности президенту Азербайджана за "его усилия, за ту атмосферу, которая создана в стране для изучения русского языка, русской культуры".

"Что касается гуманитарного сотрудничества, огромный вклад в его развитие вносит первый вице-президент Азербайджана Мехрибан ханум Алиева и Фонд Гейдара Алиева, а также целый ряд реализуемых важных гуманитарных проектов в сфере образования, культуры, науки", - отметила В.Матвиенко.