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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова 18 февраля посетила Центр Гейдара Алиева в Баку.
Внешняя политика
18 февраля 2025 г. 19:20
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова посетила Центр Гейдара Алиева в Баку.

Гостье рассказали о Центре, который является одним из выдающихся образцов мировой архитектуры. Отмечено, что его деятельность направлена на изучение философии государственности, идеологии азербайджанства и наследия Гейдара Алиева.

В Музее Гейдара Алиева виртуально представлены ключевые аспекты его деятельности как в советский период, так и в годы независимости. Наталья Кочанова осмотрела автомобили, которыми пользовался общенациональный лидер с 1969 по 2003 год, а также экспонаты, фотографии и мультимедийные материалы, отражающие различные этапы его работы.

Особый интерес вызвала выставка "Жемчужины Азербайджана", где представлены редкие артефакты, отражающие природное богатство, историю и культуру страны. Гостье рассказали об азербайджанских ремеслах, школе ковроткачества, древних музыкальных инструментах и национальных костюмах.

После знакомства с музыкальными инструментами Наталья Кочанова осмотрела "Выставку кукол" и экспозицию азербайджанских ковров "Танец узоров".

Визит оставил у нее приятные впечатления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBelarus Milli Assambleyası Respublika Şurasının sədri Heydər Əliyev Mərkəzində olub

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