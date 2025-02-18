Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова 18 февраля посетила Центр Гейдара Алиева в Баку.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова посетила Центр Гейдара Алиева в Баку.

Гостье рассказали о Центре, который является одним из выдающихся образцов мировой архитектуры. Отмечено, что его деятельность направлена на изучение философии государственности, идеологии азербайджанства и наследия Гейдара Алиева.

В Музее Гейдара Алиева виртуально представлены ключевые аспекты его деятельности как в советский период, так и в годы независимости. Наталья Кочанова осмотрела автомобили, которыми пользовался общенациональный лидер с 1969 по 2003 год, а также экспонаты, фотографии и мультимедийные материалы, отражающие различные этапы его работы.

Особый интерес вызвала выставка "Жемчужины Азербайджана", где представлены редкие артефакты, отражающие природное богатство, историю и культуру страны. Гостье рассказали об азербайджанских ремеслах, школе ковроткачества, древних музыкальных инструментах и национальных костюмах.

После знакомства с музыкальными инструментами Наталья Кочанова осмотрела "Выставку кукол" и экспозицию азербайджанских ковров "Танец узоров".

Визит оставил у нее приятные впечатления.