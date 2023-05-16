Мохамед аль-Ораби: Цель стран-членов Движения неприсоединения - делиться позитивным опытом

Целью стран-членов Движения неприсоединения является поделиться позитивным опытом.
Как передает Report, об этом заявил Председатель Совета по иностранным делам Египта и бывший министр иностранных дел Египта
Мохамед Абдэль-Хай аль-Ораби на на симпозиуме "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в меняющемся и сложном глобальном контексте".
По его словам, некоторые политические угрозы не знают границ и им нужно противостоять комплексно: это терроризм, продовольственный кризис, изменение климата.
“То, что происходит в Йемене и Судане, напрямую действует на нас. Мы ощущаем сильное давление, которое наносит вред нашей экономике”,- сказал он, добавив, что Египет сегодня не имеет особых проблем со странами в регионе.
Он заявил, что сегодняшнее мероприятие в Баку может стать новым началом для обсуждения более широких вопросов, которые важны для стран-членов ДН.