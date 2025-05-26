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Председатель Совета мусульман Бельгии: Большинство мусульманок подвергаются дискриминации из-за хиджаба

Председатель Совета мусульман Бельгии: Большинство мусульманок подвергаются дискриминации из-за хиджаба Председатель Совета мусульман Бельгии: Большинство мусульманок подвергаются дискриминации из-за хиджаба
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 15:38
Председатель Совета мусульман Бельгии: Большинство мусульманок подвергаются дискриминации из-за хиджаба

Большинство мусульманок в мире подвергаются дискриминации из-за ношения хиджаба.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета мусульман Бельгии Эсма Учан на панельной дискуссии на международной конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм" в Баку.

"В Бельгии сотни учителей исключаются из системы из-за их одежды. Некоторые женщины сталкиваются с ограничениями из-за своих убеждений. Правительство должно рассматривать мусульман как друзей, а не как угрозу. Женщины в хиджабе по-прежнему испытывают трудности с поиском работы. Мы должны вместе бороться с этими стереотипами", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Belçika Müsəlman Şurasının sədri: Dünyada əksər qadınlar hicaba görə qısnamalara məruz qalır

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