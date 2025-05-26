Председатель Совета мусульман Бельгии: Большинство мусульманок подвергаются дискриминации из-за хиджаба

Большинство мусульманок в мире подвергаются дискриминации из-за ношения хиджаба.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета мусульман Бельгии Эсма Учан на панельной дискуссии на международной конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм" в Баку.
"В Бельгии сотни учителей исключаются из системы из-за их одежды. Некоторые женщины сталкиваются с ограничениями из-за своих убеждений. Правительство должно рассматривать мусульман как друзей, а не как угрозу. Женщины в хиджабе по-прежнему испытывают трудности с поиском работы. Мы должны вместе бороться с этими стереотипами", - сказала она.