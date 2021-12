"После переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении мы искренне приветствуем освобождение 10 задержанных в Баку армян".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте поделился президент Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель.

В публикации говорится:

"Освобождение пленных - важный гуманитарный жест, демонстрирующий обоюдную волю к укреплению доверия, как это обсуждалось в Брюсселе. ЕС передал задержанных Еревану".