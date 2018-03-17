Председатель сената Парагвая: Споры и недопонимания должны решаться мирным путем

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Сегодня очень важно создать более толерантные общества". Как сообщает Report Report, об этом заявил председатель сената Парагвая Фернандо Луго, выступая на панельной сессии в рамках VI Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что споры и недопонимания должны решаться мирным путем. "Культура и религия должны быть гарантом стабильности в мире",- добавил он. По словам политика, необходимо отказаться от доминирования большинства над меньшинством.