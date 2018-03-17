Председатель сената Парагвая: Споры и недопонимания должны решаться мирным путем

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Сегодня очень важно создать более толерантные общества". Как сообщает Report Report, об этом заявил председатель сената Парагвая Фернандо Луго, выступая на панельной сессии в рамках VI Глобального Бакинского форума.
Он отметил, что споры и недопонимания должны решаться мирным путем.
"Культура и религия должны быть гарантом стабильности в мире",- добавил он.
По словам политика, необходимо отказаться от доминирования большинства над меньшинством.
Tural AsadiАвтор новости
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