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    Председатель сената Парагвая: Споры и недопонимания должны решаться мирным путем

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Сегодня очень важно создать более толерантные общества". Как сообщает Report  Report, об этом заявил председатель сената Парагвая Фернандо Луго, выступая на панельной сессии в рамках VI Глобального Бакинского форума.

    Он отметил, что споры и недопонимания должны решаться мирным путем.

    "Культура и религия должны быть гарантом стабильности в мире",- добавил он.

    По словам политика, необходимо отказаться от доминирования большинства над меньшинством. 

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