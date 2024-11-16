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Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана посетила Азербайджан

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана посетила Азербайджан Председатель Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Тензиля Нарбаева 16 ноября прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Внешняя политика
16 ноября 2024 г. 04:34
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана посетила Азербайджан

Председатель Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Тензиля Нарбаева 16 ноября прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали депутат Саттар Мохбалиев и другие официальные лица.

Отметим, что в рамках COP29 16-17 ноября в Баку пройдет Межпарламентский форум, организованный Парламентским Союзом и Национальным Собранием Азербайджана. В мероприятии примут участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, а также около 330 участников, включая 12 спикеров и вице-спикеров, и 167 депутатов парламента.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Azərbaycana səfərə gəlib

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